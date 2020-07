Greenpeace déploie une banderole sur la grue du chantier de Notre-Dame pour dénoncer l'inaction climatique de Macron

Un appel au gouvernement. C'est ainsi que les militants écologistes de Greenpeace ont justifié leur action de ce jeudi 9 juillet. Vers 6H00, quatre militants de l'ONG de protection de l'environnement sont montés sur la grue attenante à la cathédrale, haute d'environ 80 mètres, et ont tiré une banderole géante "Climat: aux actes !" et la signature "Greenpeace", inscription noire sur fond jaune, sur la grue surplombant la cathédrale. L'un des militants, suspendu dans le vide, a affiché le message "Macron, climat, Notre-Drame" sur une pancarte.

Mais "on a plus de doutes sur sa capacité à peser au sein de ce gouvernement et sur la place réelle que vont lui faire le Premier ministre et le président", indiquait-il à l'AFP. "On espère qu'elle pourra réussir là où d'autres ont essuyé des revers. Mais ça ne va pas être simple".