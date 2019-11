Grenelle des violences conjugales : du côté de France Victimes, "l'impression que les moyens n'y sont pas"

Jérôme Bertin : Je suis mitigé. Ce Grenelle est une réflexion collective nécessaire et de ce point de vue, elle est réussie. Les mesures annoncées sont intéressantes et ont un spectre large : la prévention de ces violences, la possibilité de déposer plainte à l'hôpital, l'évaluation du danger, les suspensions d'autorité parentale, etc. Elles sont favorables aux victimes et c'est positif. Après, sur les moyens accordés, je suis partagé. On nous demande beaucoup, donc on attend beaucoup.

Concrètement, les 10 millions du ministère de la Justice, sont-ils en plus de ceux déjà investis dans l’aide aux victimes ou est-ce une part de la proportion consacrée aux violences conjugales ? Nous sommes principalement impactés par le budget Justice qui a déjà été voté avec une augmentation de 2% dans le financement de l’aide aux victimes. Cela veut dire qu’en réalité, c’est à moyens constants. Aura-t-on collectivement les moyens de réussir ? Pour notre réseau, j’ai un doute. On va attendre de voir ce que cela donne.

Jérôme Bertin : Il va y avoir la création de postes de 80 intervenants sociaux, le passage du 3919 en 24h/24 et 7j/7, mais aurons-nous les moyens pour toutes les répercussions connexes de cet accueil ? On va sûrement avoir davantage de sollicitations, et j’ai l’impression que les moyens n’y sont pas.

LCI - Et combien vous faudrait-il ?

Jérôme Bertin : C'est difficile à évaluer. Notre budget, c'est 50 millions d'euros. Notre plateforme, c'est 600.000 euros. On fera en fonction de ce qui sera accordé mais plus on aura, plus on fera, c'est certain. Si les budgets doublent, nous doublerons notre efficacité, dans la prévention, la communication, la formation. La présence auprès des victimes nécessite des moyens.

LCI - Concrètement, comment se traduit le manque de moyens ?

Jérôme Bertin : Quand une personne forme dans une école de police, une gendarmerie où encore des magistrats, ces heures sont autant de temps loin des victimes qui ne seront pas reçues, pas entendues. Nos associations n'ont pas les moyens d'ouvrir le week-end, et pourtant les violences ne s’arrêtent pas à ce moment-là.

Autre exemple, une personne ne peut pas démultiplier le nombre de victimes reçues dans une journée. Si la personne reçoit quinze victimes dans une journée, on ne peut pas lui dire de raccourcir le temps pour en recevoir le double. Alors il faut des moyens pour faire plus. Si on se dit que notre réseau doit accompagner davantage de femmes, il faut que l'on ait davantage de personnes.