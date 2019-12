Grève à la RATP : 8 lignes de métro fermées vendredi, pas d'amélioration en vue ce week-end

Pas de retour à la normal en vue. Les perturbations dans les transports publics de la région parisienne se poursuivront ce vendredi 13 décembre, au 9e jour de la grève contre la réforme des retraites, avec 8 lignes de métro fermées et un débit réduit sur le RER A et le RER B, annonce jeudi la RATP. Elle invite d'ailleurs les usagers à diminuer au maximum leurs déplacements.

Vendredi 13 décembre, le trafic reste donc globalement "très perturbé". Ainsi, les lignes de métro automatiques 1, 14 et Orlyval fonctionneront normalement, les lignes 4, 7, 8 et 9 seront assurées "partiellement aux heures de pointe", tandis que la ligne 11 sera ouverte "pour la pointe du matin" et la ligne 3 partiellement "pour la pointe du soir." Les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13 seront fermées toute la journée.

Le RER A circulera à raison d'un train sur 2 et le RER B à hauteur d'un train sur 3 en heures de pointe, comme les jours précédents. Seule la moitié du trafic des bus et tramways sera assurée.