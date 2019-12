Grève à la RATP : le trafic fortement perturbé ce week-end, 9 lignes de métro fermées samedi

Un nouveau week-end au ralenti à la RATP. Les perturbations dans les transports publics de la région parisienne se poursuivront ce week-end du samedi 14 et dimanche 15 décembre, au 10e et 11e jour de la grève contre la réforme des retraites. Samedi, neuf lignes de métro sont à l'arrêt et le débit est réduit sur le RER A et le RER B. La journée de dimanche devrait "connaître un trafic extrêmement réduit". La RATP invite d'ailleurs les usagers à diminuer au maximum leurs déplacements.

Samedi 14 décembre, le trafic reste donc globalement "très perturbé". Ainsi, les lignes de métro automatiques 1, 14 et Orlyval fonctionneront normalement, les lignes 3, 4, 7 et 9 seront assurées "partiellement entre 13h et 18h" avec un intervalle de 4 à 6 minutes et "des derniers départs des terminus à 17h30" tandis que la ligne 8 sera en partie exploitée "entre 9h30 et 18h" avec un intervalle de 10 minutes. Les lignes 2, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13 seront fermées toute la journée.

Le RER A circulera à raison d'un train sur 2 et le RER B à hauteur d'un train sur trois en heures de pointe, uniquement de 12h à 18h. Côté bus, 60% du trafic sera assuré. Le service des tramways sera "quasi normal".