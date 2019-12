Grève à la SNCF : "50 à 60% des TGV circuleront", le plan pour "sauver" le premier weekend des fêtes de Noël

PRÉVISIONS - À l'approche des départs en vacances, la SNCF a dévoilé ce mardi son plan de transport pour les 20, 21 et 22 décembre, premier week-end des fêtes de Noël. Tous les passagers ayant un billet dans les TGV pourront voyager, mais avec des changements d'horaires dans la moitié des cas.

Y aura-t-il un "miracle" de Noël pour les usagers de la SNCF ? Alors que les syndicats, hormis la CFDT, ont refusé l'idée d'une trêve pendant les fêtes, la compagnie a présenté ce mardi 17 décembre le plan de transport qu'elle pourra assurer pendant cette période, avec "l'objectif de permettre à un maximum de personnes", qui ont d'ores et déjà acheté leur billet de train, "de voyager". Pour "sauver" les fêtes de Noël, "il y aura entre 50 et 60% des trains qui vont circuler" le week-end du 20, 21 et 22 décembre, a annoncé la directrice générale de Voyages SNCF, Rachel Picard, lors d'une conférence de presse à la Gare du Nord. Ainsi, dans le détail, les efforts de l'entreprise ferroviaire se concentreront sur les TGV assurant des liaisons longue distance et les lignes les plus fréquentées avec un plan de transport totalement dédié. La SNCF va mettre en ligne les trains qui vont circuler "de manière totalement garantie" jusqu'au dimanche 22 décembre. "Près de 100% des Ouigo" circuleront, confirme la DG de Voyages SNCF, "70% des Thalys", "90% pour l'Eurostar" et "80% des Lyria" (liaison France – Suisse).

Les réservations assurées pour 53% des clients

En parallèle, elle s'engage à envoyer à chaque client qui a un billet réservé sur cette période un SMS pour les informer de leur situation. "On a recontacté plus de deux millions de clients depuis le début des grèves", a indiqué Rachel Picard lors de son point presse. "On est en train de recontacter 850.000 clients qui ont une réservation pour vendredi, samedi et dimanche." "Pour 53% des clients, rien ne change, leur train circulera normalement. Pour 15% des voyageurs, votre TGV est annulé et on vous replace dans un autre TGV. Pour les 32% restants, le train est supprimé et on proposera de faire un échange vers un autre horaire ou un autre itinéraire." En somme, la SNCF pourra transporter ce week-end tous les passagers ayant un billet dans les TGV pour le départ des congés de Noël, mais avec des changements d'horaires dans la moitié des cas.

La compagnie rappelle que tous les billets sont échangeables et annulables, sans frais. Le nombre d'après-vente sur le site a été "multiplié par 10" ce mardi, preuve que les clients sont bien "revenus sur le site pour échanger leur billet". Elle appelle tous ceux qui n'auraient pas encore réalisé cet échange "rapidement" car les "places seront limitées". La SNCF a d'ailleurs observé une activité très élevée sur son site, avec plus de 32% du trafic en plus par rapport à une "ouverture de vente normale". Pour la période du Réveillon, les 23, 24, 25 décembre, la SNCF donnera son plan de transport jeudi. Dès le 19 décembre donc, les clients voyageant à ces dates sauront quel train part et quel train ne part pas et quelles alternatives leur sont proposées.

La rédaction de LCI Twitter