Grève à la SNCF : 8 TGV Atlantique sur 10 pour le week-end du 1er novembre

Après un mercredi 30 octobre difficile sur le front du trafic de l'axe Atlantique - seul un TGV sur trois en circulation, comme les jours précédents - les prévisions s'améliorent, et ce dès jeudi 31 octobre.

Bonne nouvelle en revanche pour les usagers, le trafic va donc reprendre progressivement. Comme annoncé plus tôt par la direction du TGV Atlantique, dès le 31 octobre et jusqu'au dimanche 3 novembre, pour le pont de la Toussaint et le retour des vacances scolaires, 80% des TGV seront en circulation, et "toutes les destinations seront servies".