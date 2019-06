Grève à la SNCF ce mardi à l'appel des syndicats, quelques perturbations à prévoir

Il y a une semaine, la CGT-Cheminots indiquait que "9 000 inscrits CGT" participeraient au défilé de ce 4 juin. Du côté de l'UNSA ferroviaire, on tablait sur 15 000 personnes environ. Les cheminots seront accompagnés par des retraités du rail, élus, associations d'usagers et comités de défense des lignes ferroviaires, affirme France Bleu. D'autres secteurs seront également représentés (fonction publique, culture, etc.) La CGT de la RATP a également déposé un préavis de grève. Le cortège partira de la Place d'Italie avant de rejoindre la Gare Montparnasse.