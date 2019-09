Grève à la SNCF : les prévisions de trafic pour ce mardi 24 septembre

SOCIAL - Le trafic s'annonce perturbé ce mardi, jour de grève à l'initiative de la CGT contre la réforme des retraites. Une mobilisation qui concerne notamment la SNCF. Particulièrement touché : le réseau Transilien, avec un train sur deux annulé.

En Île-de-France, où les lignes RER seront toutes impactées à l'exception de la ligne A, les Transiliens ne verront qu'un train sur deux circuler en moyenne (voir le détail ci-dessous) tandis qu'en régions, la circulation des TER - trois trains sur cinq - et des Intercités - un train sur quatre la nuit, deux sur cinq le jour - seront elles aussi impactées. Les TGV fonctionneront, eux, quasi normalement.

Avis de tempête pour les usagers de la SNCF. En raison d'un mouvement de grève interprofessionnel à l'initiative de la CGT contre la réforme des retraites et pour la défense des services publics, le trafic s'annonce perturbé ce mardi 24 septembre 2019, sur l'ensemble du réseau ferroviaire.

• Lignes K, L et U : 3 trains sur 5

• Lignes H, J et N : 1 train sur 2

• RER D : 2 trains sur 5 (aucune circulation entre Châtelet et Gare de Lyon)

• RER C : 1 train sur 2

La CGT, rejointe par Solidaires, la FSU, les organisations de jeunesse Unef et UNL et l'Unsa ferroviaire à Paris, appelle à la grève et la manifestation mardi pour protester contre le projet du gouvernement d'uniformiser les régimes de retraite en un système universel par points.