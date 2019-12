Grève à la SNCF et la RATP : ce qui vous attend dans les transports ce jeudi 19 décembre

Petite éclaircie pour les usagers. Au quinzième jour d'une grève reconductible lancée pour contester la réforme des retraites, le trafic sera toujours fortement perturbé sur l'ensemble des réseaux de transport. Si la SNCF et la RATP recommandent toujours "de ne pas venir en gare", une légère amélioration est cependant à souligner. On fait le point sur ce qui vous attend ce jeudi 19 décembre.

Des perturbations sont toujours attendues sur le trafic International. Pour l'Eurostar, prévoyez 3 trains sur 4. Il y aura 2 trains sur 3 pour le Thalys, 1 train sur 3 pour le Lyria (liaison France-Suisse), 1 train sur 4 pour l'Ellipsos (liaison France-Espagne) et 2 trains sur 5 pour l'Alleo (liaison France-Allemagne). Une liaison Svi sur deux est annoncée entre la France et l'Italie.

Pour les TER, pas d'amélioration. La SNCF fait état de 4 liaisons TER sur 10, qui seront d'ailleurs "essentiellement" assurées par autocars, et un quart seulement de Transiliens. En Île-de-France, le trafic reste "extrêmement perturbé" avec, pour le RER A, 1 train sur 2 en circulation, uniquement aux heures de pointe sur les branches Cergy et Poissy. L'interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture. Le RER B est, lui, plus impacté avec 1 train sur 3 en moyenne et une interconnexion suspendue en Gare du Nord.

Sur le RER C, un train sur trois circulera, c'est beaucoup plus qu'hier, où seuls quatre trajets étaient réalisés dans la journée. Pour le RER D Nord, sont prévus 3 trains par heure sur la branche Paris–Villiers-le-Bel et 2 trains par heure entre Paris-Nord et Orry-La-Ville uniquement en heures de pointe. Desserte complétée par des arrêts TER en gares de Creil et de Chantilly. Pour le RER D Sud, 2 trains par heure arriveront en heures de pointe et 1 train par heure en journée sur les branches Paris-Gare-de-Lyon–Corbeil et Paris-Gare-de-Lyon–Melun. L'interconnexion est suspendue entre Gare du Nord et Gare de Lyon.