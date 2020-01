Grève à la SNCF et la RATP : retour à la normale (ou presque) ce lundi, les prévisions détaillées

GRÈVE - Bientôt la fin de la galère dans les transports ? La SNCF et la RATP ont annoncé ce dimanche leurs prévisions de trafic pour la journée de lundi, confirmant le retour à une situation quasi-normale.

Trains et métros reprennent du service. Alors que le trafic s'améliore déjà depuis plusieurs jours, l'embellie se confirme sur l'ensemble du territoire pour la journée de lundi, 47e jour de grève contre la réforme des retraites. La SNCF l'assure ainsi ce dimanche soir : le retour à la normale "se confirme". Dans ses prévisions communiquées en fin d'après-midi, la compagnie ferroviaire estime que le trafic TGV sera "normal", tout comme pour les liaisons internationales, et quasi normal pour les TER. Si quelques perturbations demeurent, les réseaux Intercités et Transilien bénéficient également de cette amélioration avec 8 trains sur 10 en moyenne.

Les prévisions détaillées

À la SNCF, concernant la grande vitesse, et notamment le réseau TGV, le trafic sera normal sur les axes Est, Atlantique, Nord et Sud-Est, quasi-normal en intersecteurs. Même chose ou presque pour les liaisons internationales, avec un trafic normal pour les Eurostar, les Thalys, de même que vers l'Allemagne et l'Italie. Du côté des Lyria (vers la Suisse), l'entreprise évoque un trafic quasi-normal. Enfin, 9 trains sur 10 fonctionneront sur la liaison vers l'Espagne. Les "trains du quotidien" voient eux aussi leur circulation s'améliorer, avec 8 trains sur 10 pour les Intercités (pas de service de nuit) et les Transilien, et au moins 8 trains - ou bus de substitution - sur 10 pour ce qui est des TER.

À la RATP également, l'amélioration se confirme. Le trafic sera normal sur huit lignes de métro (1, 2, 3 bis, 7 bis, 9, 10, 11 et 14), de même que sur le RER A et l'ensemble des lignes de tram. Trois lignes (6, 7 et 8) connaîtront, elles, un trafic quasi normal, avec 4 métros sur 5 en moyenne, tout comme les lignes de bus et le RER B (4 trains sur 5 en heures de pointe, 3 trains sur 4 en heures creuses).

Le trafic sera en revanche toujours perturbé sur les cinq autres lignes, qui ne fonctionneront qu'en journée : la 3, la 4 et la 5 avec 2 métros sur 3, la 12 avec 3 trains sur 4, et enfin la 13 avec 1 métro sur 3 de 5h30 à 11h30 et 1 métro sur 4 de 14h à 23h30.

La rédaction de LCI Twitter