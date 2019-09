Grève à la SNCF : le trafic ferroviaire perturbé sur plusieurs lignes

JT 13H - À cause de l'éventuelle suppression de leurs régimes spéciaux, les agents de la SNCF se sont mobilisés ce 24 septembre 2019. Le trafic ferroviaire a été fortement perturbé par cette journée de manifestation.

Avec la SNCF, les syndicats CGT et SUD-Rail ont lancé une grève contre la suppression des régimes spéciaux dans le cadre de la réforme des retraites. Une journée de mobilisation qui a causé des perturbations sur plusieurs lignes ferroviaires. En Normandie, seulement un TER sur deux était assuré. Si certains usagers sont restés pragmatiques, d'autres sont plus énervés et ont préféré réorganiser leur journée de travail ou éviter les trains.



