Grève à la SNCF : le trafic s'améliore ce lundi 13 janvier (mais pas partout), les prévisions détaillées

Avec 9 TGV sur 10 en moyenne en France et à l'international, 7 TER sur 10 et également 7 Transilien sur 10, c’est la quasi-totalité du réseau qui bénéficie de l’embellie, à laquelle seuls les Intercités résistent, avec 4 trains sur 10 en moyenne.

L’entreprise ferroviaire parle d’un "retour progressif à la normale pour la grande vitesse". Et de fait, toutes les lignes sont concernées. Voici le détail des différentes liaisons :

Même chose pour "les trains du quotidien", pour lesquels la SNCF évoque une "amélioration significative", même si des différences demeurent en fonction du réseau, notamment sur les Intercités (1 train sur 2 en moyenne de jour, aucune circulation de nuit), encore assez fortement impactés. Dans le détail :

Intercités

- Paris – Clermont-Ferrand : 5 allers-retours

- Paris – Limoges – Toulouse : 2 allers-retours vers Toulouse, 3 allers-retours et 1 aller vers Brive-la-Gaillarde

- Bordeaux – Marseille : 3 allers-retours

- Clermont-Ferrand – Neussargues : 1 aller-retour

- Clermont-Ferrand – Lyon : aucune circulation

- Nantes – Bordeaux : aucune circulation

- Nantes – Tours – Lyon : 1 aller-retour

- Toulouse – Tarbes : 1 aller-retour et 1 aller

TER (trains et cars de substitution)

- Auvergne-Rhône-Alpes : 9 liaisons sur 10

- Bourgogne-Franche-Comté : 7 liaisons sur 10

- Bretagne : 9 liaisons sur 10

- Centre-Val-de-Loire : 7 liaisons sur 10

- Grand Est : 6 liaisons sur 10

- Hauts-de-France : 5 liaisons sur 10

- Normandie : 9 liaisons sur 10

- Nouvelle-Aquitaine : 7 liaisons sur 10

- Occitanie : 6 liaisons sur 10

- Pays-de-la-Loire : 6 liaisons sur 10

- Provence-Alpes-Côte d'Azur : 7 liaisons sur 10

Île-de-France : RER, Transilien et tramways

- RER A : 1 train sur 2 en moyenne. Le RER A sera traversant toute la journée.

- RER B : 1 train sur 2 en moyenne. L’interconnexion est suspendue en Gare du Nord.

- RER C : 1 train sur 2 en moyenne. L’ensemble des branches sont desservies.

- RER D : 1 train sur 2 en moyenne. Nette amélioration avec le rétablissement de l’interconnexion dans Paris.

- RER E : 4 trains sur 5 en moyenne. L’axe Haussmann -Tournan est en service normal.

- Ligne H : 2 trains sur 3 sur l’ensemble des axes.

- Ligne J : 2 trains sur 3 en moyenne.

- Ligne K : 2 trains sur 3 entre Paris et Crépy. Des relations en bus sont mises en place entre Crépy et Mitry.

- Ligne L : 2 trains sur 3 sur l’ensemble des branches.

- Ligne N : 2 trains sur 3 pour l’ensemble des axes.

- Ligne P : 2 trains sur 3 en moyenne avec un service normal sur Esbly Crécy et 1 train sur 2 sur l’axe Paris Est - Château Thierry.

- Ligne R : Réouverture de l’axe Montereau. 1 train sur 3 sur les axes Montereau via Moret et Montargis. Sur l’axe Montereau via Héricy seule la gare de Champagne-sur-Seine est desservie par TER.

- Ligne U : 3 trains sur 4.

- Tramway 4 : Fréquence de 12 min.

- Tramway 11 : Service normal.