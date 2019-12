Grève à la SNCF : le trafic encore "très perturbé" samedi et dimanche, ce qui vous attend

Un week-end galère pour les usagers de la SNCF. Les perturbations dans les transports publics se poursuivent ce week-end du samedi 14 et dimanche 15 décembre. Le trafic restera "fortement perturbé" au 10e et 11e jour de grève et l'entreprise ferroviaire recommande toujours de ne pas venir en gare, d'utiliser d'autres moyens de transport ou de favoriser le covoiturage.

Dans le détail pour le Transilien, 3 trains par heure entre 12h et 18h sur la branche Cergy pour le RER A. L'interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture.

Pour le RER B, s'attendre à 1 train sur 3 en journée. Pas de train à partir de 22h. L'interconnexion est suspendue à Gare du Nord.

Pour le RER C, prévoir 2 trains par heure de 7h à 9h et de 16h à 19h et 1 train par heure entre 9h et 16h de Paris-Austerlitz à Brétigny. Les autres branches ne sont pas desservies.

Pour le RER D Nord, est prévu 1 train par heure sur la branche Paris-Villiers-le-Bel entre 11h et 20h et 1 train toutes les deux heures sur l'axe Paris-Nord-Orry La Ville.

Pour le RER D Sud, 1 train par heure sur les branches Gare de Lyon-Corbeil et Gare de Lyon-Melun entre 12h et 20h. L'interconnexion est suspendue entre Gare du Nord et Gare de Lyon.

Pour le RER E, la SNCF annonce 2 trains par heure sur les branches Haussmann-Chelles et Haussmann-Tournan.