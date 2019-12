Grève à la SNCF : ce qui vous attend pour ce jeudi 12 décembre, toujours "très perturbé"

Septième jour de grève à la SNCF et toujours pas d'amélioration en vue pour ce jeudi 12 décembre 2019. Au lendemain de l'annonce du détail de la réforme des retraites par Edouard Philippe, le trafic restera très perturbé et extrêmement réduit, la SNCF recommandant toujours de ne pas venir en gare et d’utiliser d’autres moyens de transport ou de favoriser le covoiturage.

Dans le détail pour le Transilien, 1 train sur 2 sera assuré en moyenne pour le RER A, uniquement aux heures de pointe sur les branches Cergy et Poissy. L’interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture.

Pour le RER B, s'attendre à 1 train sur 3 en moyenne. L’interconnexion est suspendue à Gare du Nord.

Pour le RER C, prévoir 4 trains par heure entre Paris-Austerlitz et Brétigny, Invalides et Ermont et 2 trains par heure sur les branches Paris-Austerlitz – Massy et Paris-Austerlitz – Juvisy, uniquement aux heures de pointe. Les autres branches ne sont pas desservies.

Pour le RER D Nord, sont prévus 3 trains par heure sur la branche Paris – Villiers-le-Bel et 2 trains par heure entre Paris-Nord et Orry-La-Ville uniquement en heures de pointe. Desserte complétée par des arrêts TER en gares de Creil et de Chantilly.

Pour le RER D Sud, 2 trains par heure arriveront en heures de pointe et 1 train par heure en journée sur les branches Paris-Gare-de-Lyon – Corbeil et Paris-Gare-de-Lyon – Melun. L’interconnexion est suspendue entre Gare du Nord et Gare de Lyon.

Pour le RER E, la SNCF annonce la réouverture d'Haussmann-Magenta. 1 train sur 3 en moyenne sont prévus sur les axes Haussmann-Chelles et Haussmann-Villiers- Tournan. Toutes les gares de Rosny-Bois-Perrier à Tournan sont desservies.