Paris : les poubelles s'entassent sur les trottoirs après le blocage de trois incinérateurs

Certains n'ont rien vu de changé en sortant de chez eux, mais pour d'autres ça commence nettement à se voir. Depuis plusieurs jours maintenant, dans certains arrondissements, les poubelles débordent et les déchets en tout genre jonchent le sol. La raison de ces amas de détritus visibles notamment dans les 5e, 6e, 13e, 16e ou encore 17e arrondissements? Le blocage de trois incinérateurs franciliens depuis dix jours maintenant, qui perturbe le ramassage des ordures.

La CGT-Energie, opposée au projet de réformes des retraites, a en effet voté la semaine dernière l'arrêt des 3 unités d'incinérations de Saint-Ouen, Isséane-Issy-Les-Moulineaux et Ivry-sur-Seine, qui traitent 6.000 tonnes par jour. Six des sept fours sont éteints et seul un des fours de Saint-Ouen fonctionne au ralenti. Le syndicat a aussi mis en place un filtrage des bennes entrantes à Saint-Ouen et un arrêt de la gestion des fosses à Isséane et Ivry-sur-Seine. Résultat : les bennes ne peuvent plus déverser leurs déchets et repartir faire la collecte.