Grève à Transavia : 95% des vols assurés, des perturbations de dernière minute "pas à exclure"

Protestant contre l'absence de dialogue entre les salariés et la direction et une "gestion humaine et matérielle catastrophique", le syndicat a déposé un préavis de grève jusqu'au 5 janvier 2020, leur permettant ainsi de déclencher une grève à tout moment jusqu'à cette date. Ce à quoi la direction a répondu par communiqué en disant sa surprise face à cet appel à la grève "soudain, sans volonté préalable d'échanger". Cette dernière accuse la CGT d'avoir "refusé de participer aux réunions depuis plus de trois mois".