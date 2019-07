Urgences : les chiffres qui permettent de comprendre le mouvement de grève

C'était une promesse d'Agnès Buzyn ces dernières semaines : une prime individuelle de risque au bénéfice des professionnels des urgences. Celle-ci, qui vient d'entrer en vigueur et se chiffre à 100 euros net mensuels pour chaque professionnel, "reconnaît l’exposition à des risques particuliers et des conditions de travail spécifiques des agents (titulaires et contractuels) des services d’urgence et des SMUR : infirmiers et aides-soignants mais aussi brancardiers, agents administratifs…" indique le communiqué du ministère.





Une prime éloignée des revendications du collectif Inter-Urgences qui réclame quant à lui une revalorisation salariale à hauteur de 300 euros. Cette revalorisation, ils la justifient "par la reconnaissance de la spécificité du travail aux urgences". Selon la Drees, le salaire mensuel net d'un infirmier dans le secteur public s'élevait à 2305 euros par mois en 2016. Les infirmiers représentent 25,8% des effectifs. Les aides-soignants, eux, représentent 31,5% des effectifs et gagnent en moyenne 1781 euros net mensuel. Ainsi, la rémunération mensuelle nette des personnels soignants (sages-femmes, infirmiers, aides-soignants, etc.) s’élève à 2078 euros net. Ces personnels représentent 1,1 million d'emplois soit 8 emplois sur 10 dans le secteur hospitalier.





A noter que le salaire moyen des femmes est inférieur de 21% par rapport aux hommes, ce qui s'explique par une surreprésentation des femmes dans les tranches d'âge les plus jeunes et dans la filière soignante. Le rapport précise malgré tout que "même en tenant compte des structures par âge et par emploi, l’écart de rémunération entre femmes et hommes reste de plus de 7 %".