Grève aux urgences d'Auxerre : les infirmiers prennent le relais mais peinent à suivre le rythme

JT 13H - Les services d'urgence hospitaliers sont en grève depuis six mois. À Auxerre avec quinze médecins manquants, les infirmiers sont à bout de souffle.

Au centre hospitalier d'Auxerre, dans l'Yonne, tout le personnel du service d'urgence est en grève. Avec une centaine de patients par jour, les infirmiers tiennent un rythme infernal. Pour essayer tant bien que mal de gérer leurs journées, les examens et les consultations se font à la chaîne. Il va sans dire que les moyens humains et matériels peinent à suivre la cadence. Une situation qui tend à s'aggraver. Malgré un temps d'attente moyenne de quatre heures, les patients sont compréhensifs.



