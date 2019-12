Grève : le trafic SNCF et RATP du lundi 23 décembre

Noël approche, mais pas la trêve de la grève dans les transports. Le mouvement social contre la réforme des retraites perturbe de nouveau les déplacements des usagers de la SNCF et de la RATP, lundi 23 décembre. On fait le point sur l’état du trafic attendu.

La SNCF prévoit de faire rouler également 40% des TER (en partie par autocars), 20% des Transilien (RER SNCF et trains de banlieue) et un quart des Intercités , tandis que le trafic international est "perturbé", précise le groupe ferroviaire dans un communiqué.

Côté TGV , la SNCF fait circuler lundi la moitié des trains Ouigo et des trains sur les axes Atlantique, Est et Sud-Est, 2 trains sur 1 sur l'axe Nord et 1 TGV intersecteur (province-province) sur 5.

En Ile-de-France, où deux lignes de RER sont exploitées en commun par la SNCF et la RATP, on compte 1 RER A sur 2 en moyenne uniquement "aux heures de pointe" (6h30/9h30, 16h30/19h30).

"Les horaires des trains circulant les mardi 24 et mercredi 25 décembre seront disponibles" lundi à 17H00 sur "le site transilien.com et sur l'Assistant SNCF", a précisé le groupe, invitant ses clients "à systématiquement vérifier" ces horaires, "en particulier pour leurs trajets" du réveillon.

Côté métro, six lignes restent fermées (3bis, 5, 6, 7bis, 12 et 13) et seules les lignes automatiques 1 et 14 ainsi que la ligne Orlyval (navette pour l'aéroport d'Orly) fonctionnent normalement.

Les lignes 4, 7, 8, 9 et 10 sont ouvertes, mais attention : elles ne fonctionnent qu'entre 6h30 et 9h, puis entre 16h30 et 19h30, en encore, elles ne desservent qu'une minorité de stations. Les lignes 2 et 11 sont partiellement ouvertes pour la pointe du matin et la ligne 3 pour la pointe du soir, précise la régie.