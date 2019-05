Grève contre la réforme de la fonction publique : entre 108.900 et 250.000 manifestants en France

Les syndicats ont prévenu que cette journée ne serait "qu'une étape" d'une mobilisation "dans la durée" pour "dire non" au projet de loi présenté en Conseil des ministres le 27 mars dernier et demander au gouvernement d'Édouard Philippe qu'il "ouvre enfin des négociations sur de nouvelles bases". Le secrétaire d'État, Olivier Dussopt, leur a opposé une fin de non-recevoir, confirmant qu'il n'y aurait ni retrait, ni renégociation de cette réforme "attendue par les agents" selon lui.





Le secrétariat d'Etat a fait état auprès de l'AFP de 3,3% de grévistes dans la fonction publique territoriale (contre 6,5% le 22 mai 2018), 4% dans l'hospitalière (contre 7,5%) et 11,4% dans la fonction publique d'État (contre 10,3%) avec une forte participation des enseignants, mobilisés contre leur propre réforme à l'Éducation. Leur ministère a recensé de son côté 17,59% de grévistes dans le primaire et 11,68 % dans le secondaire. Au ministère de la Culture, l'intersyndicale a recensé "jusqu'à 90% de grévistes sur certains sites". L'ensemble des syndicats critiquent "un passage en force" de l'exécutif, dénonçant une fonction publique alignée sur les règles du privé, au détriment du statut de fonctionnaire et de l'indépendance des agents.