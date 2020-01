Grève dans les transports : SNCF, RATP, ce qui vous attend ce jeudi 9 janvier

TRAFIC - Pour le 36e jour de grève contre la réforme des retraites, journée de mobilisation dans toute la France, la circulation sera "très perturbée" sur les réseaux SNCF et RATP. Voici le détail du plan transports pour ce jeudi.

La pagaille se poursuit dans les transports en commun. Ce jeudi 9 janvier, 36e jour de la grève contre le projet de réforme des retraites, est aussi celui d'une grande journée de manifestation interprofessionnelle. A cette occasion, le trafic sera à nouveau particulièrement perturbé. L'affluence attendue pouvant rendre dangereuse la fréquentation des quais, "pour la sécurité de tous, et dans la mesure du possible", la SNCF et la RATP recommandent de ne pas se rendre en gare et d'utiliser d'autres solutions de locomotion, comme le covoiturage.

60% des TGV, 40% des TER et un tiers des Transilien

À la SNCF, la circulation sera "très perturbée" jeudi, avec 60% des TGV, 40% des TER et un tiers des Transilien. Elle prévoit 3 TGV sur 5. Dans le détail, 3 trains sur 5 sont prévus pour l'Axe Est, 3 trains sur 4 pour l'Axe Atlantique, 1 trains sur 2 pour l'Axe Sud-Est, 3 trains sur 5 pour les Intersecteurs et 3 trains sur 5 pour les Ouigo. Pour l'Eurostar, prévoyez 3 trains sur 4, 4 trains sur 5 pour le Thalys, 1 train sur 2 pour le Lyria (liaison France-Suisse), 1 train sur 4 pour l'Ellipsos (liaison France-Espagne) et 2 trains sur 5 pour l'Alleo (liaison France-Allemagne). Deux liaisons TGV INOUI sur 3 sont annoncées entre la France et l'Italie. La compagnie ferroviaire a appelé mercredi les Franciliens à éviter particulièrement les trains de banlieue jeudi. La SNCF prévient qu'"en Île-de-France, la situation sera particulièrement difficile sur certaines lignes".

La SNCF fait état de 4 liaisons TER sur 10, y compris avec des bus de remplacement, 1 Transilien sur 3 et 2 Intercités sur 10. En Île-de-France, la situation sera variable selon les lignes. Pour le RER A, il y aura 1 train sur 2 en circulation, aux heures de pointe sur les branches Cergy et Poissy et 1 train par heure par axe en heures creuses. L'interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture. Sur le RER B, comptez 1 train sur 2 en moyenne et une interconnexion suspendue en Gare du Nord. Sur le RER C, toutes les branches sont desservies toute la journée avec 2 trains sur 5 en moyenne. Aucune desserte n'est assurée sur les gares de Versailles-Château-RG, Saint-Michel-Notre-Dame et Orsay. Pour le RER D Nord, sont prévus 1 train sur 2 en heures de pointe et 1 train sur 3 en heures creuses. Tous les axes sont desservis avec comme terminus d'origine Châtelet. Pour le RER D Sud, 1 train sur 3 arrivera sur les branches Paris-Gare de Lyon - Corbeil et Paris-Gare de Lyon - Melun, complété par 1 train sur 5 sur Corbeil - Melun et Juvisy - Malesherbes. L'interconnexion est suspendue entre Châtelet et Gare de Lyon. Il y aura, enfin, 1 train sur 3 en moyenne qui rouleront sur les axe Haussmann - Chelles et Villiers - Tournan du RER E.

Un trafic fortement dégradé à la RATP

À la RATP, le service sera également "très perturbé". Seul le trafic des lignes automatisées 1 et 14 reste normal, "avec un risque de saturation". Toutes les autres lignes sont ouvertes partiellement, avec un service assuré aux heures de pointes et des stations fermées. Le trafic sur les lignes 2, 3, 4, 5, 7, 7bis, 8, 9 et 10 est assuré partiellement aux heures de pointe, entre 6h30 et 9h30 puis 16h30 et 19h30. Les lignes 11 et 13, ouverte entre Châtillon et Invalides, fonctionneront "pour la pointe du matin" tandis que les lignes 6 et 12 rouleront partiellement entre 16h30 et 19h30. La ligne 3bis fonctionnera de 13h à 18h.

Jeudi, le trafic du RER A reste dégradé avec 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train par heure et par branche aux heures creuses. Sur le RER B, prévoyez "en moyenne" 1 train sur 2 en pointe et 1 train sur 3 en heures creuses. Un bus sur 2 "en circulera "en moyenne" selon le RATP. Le trafic des tramways, quant à lui, sera "en baisse par rapport aux jours précédents".

