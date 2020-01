Grève contre la réforme des retraites : le Louvre fermé vendredi en raison d'un blocage des entrées

Plus d'une centaine de manifestants bloquaient en effet l'entrée de la Pyramide en agitant des drapeaux et en scandant : "On ira jusqu'au retrait !" Ils appelaient aussi les touristes massés devant les barrières de sécurité à s'associer au mouvement : "Les touristes avec nous !" Mais ceux-ci, pour beaucoup venant de l'étranger, exprimaient surtout colère et incompréhension, certains lançant des injures à l'encontre des grévistes...