Grève contre la réforme des retraites : vers un trafic encore extrêmement perturbé ce vendredi 6 décembre

Avant même la fin des manifestations, les syndicats de la RATP et de la SNCF ainsi que ceux des transports aériens, ont d'ores et déjà annoncé que le mouvement se poursuivrait ce vendredi 6 décembre et même jusqu'au lundi 9 décembre au soir, inclus. "On ne pense pas qu'il y aura une amélioration significative demain" dans les transports publics, a déclaré la ministre de la Transition Écologique, Élisabeth Borne. A la RATP, la reconduction du mouvement a été votée en assemblées générales.

Quant aux Intercités, il sera aussi très difficile de circuler sur ces axes. La ligne Paris-Clermont-Ferrand sera desservie à hauteur d'un aller-retour dans la journée, tout comme l'axe Paris-Brive et l'axe Paris-Granville. Six allers-retours sont prévus entre Paris-Rouen-Le Havre. Quatre allers-retours seront possibles entre Paris et Caen. En revanche, aucun train ne circulera que les axes : Paris-Nevers, Nantes-Lyon, Nantes-Bordeaux, Clermont-Ferrand-Béziers, Clermont-Ferrand-Lyon, Bordeaux-Marseille et Toulouse-Hendaye.

A l'international, un train Eurostar sur 2 est prévu : 8 aller-retour Londres-Paris, 6 aller-retour Londres-Bruxelles/Amsterdam, 1 aller-retour Londres-Marne-La-Vallée, selon les prévisions de la SNCF. Sur le Thalys, vous aurez 2 trains sur 3. Et ce sera tout car sur les autres lignes internationales comme SVI, Lyria, Alleo et Ellipsos, il n'y aura aucun train.

Sur les lignes TGV, pas d'amélioration notable non plus. Sur l'Axe Est, il n'y aura qu'un train sur 10. Même chose sur l'axe Nord et l'Axe Sud Est. Pour l'axe Atlantique, ce sera 1 train sur 6. Pour les Ouigo, 1 aller-retour Paris-Bordeaux, 1 aller-retour Paris-Marseille, 1 aller-retour Paris-Strasbourg et 1 aller-retour Lyon-Montpellier sont prévus.

En région parisienne, le trafic sera lui aussi, extrêmement perturbé. Sur le RER A, notamment, vous n'aurez que 3 trains sur 10 en moyenne aux heures de pointe sur les axes Cergy (1 train sur 4) et Poissy (1 train sur 3). L’interconnexion est assurée à Nanterre Université. Sur la ligne B, 1 train sur 4 est prévu toute la journée. L’interconnexion est suspendue entre Châtelet et Gare du Nord avec 1 train sur 4 vers Mitry et 1 train sur 5 vers Roissy. Le RER C n'aura de son côté que 2 trains par heure sur la branche Brétigny aux heures de pointe. Les autres branches ne sont pas desservies. La branche D du RER ne sera desservie que par 1 train sur 10 aux heures de pointe avec : 1 train sur 10 sur la branche Paris-Villiers-le-Bel, Paris Gare de Lyon–Corbeil et 1 train sur 5 sur la branche Paris Gare de Lyon-Melun. L’interconnexion est suspendue entre la Gare du Nord et la Gare de Lyon. Enfin sur la ligne E, 1 train circulera toutes les demi-heures en pointe entre Paris-Est et Lagny. La branche Paris Est-Tournan n’est pas desservie.

La ligne H ne sera desservie que par 1 train sur 3 aux heures de pointe sur les branches Paris-Ermond-Pontoise et Paris-Sarcelles-Monsoult-Persan. La relation Creil-Persan-Valmondois-Pontoise est assurée en bus.

Sur la ligne J, vous aurez 1 train sur 6 aux heures de pointe avec 1 train sur 10 sur Paris Saint Lazare-Argenteuil, 1 train sur 10 entre Paris Saint-Lazare et Conflans. Sur la ligne, Paris Saint-Lazare-Mantes, ce sera 3 allers-retours dans la journée. Aucune circulation n’est assurée au départ de Paris-Nord sur Ligne K. Seules les liaisons Crépy-Mitry- Claye et Crépy-Roissy sont assurées en bus.

La ligne L ne comptera qu'1 train sur 3 sur les branches Paris Saint-Lazare et Versailles et entre Paris Saint-Lazare et Saint-Nom-La-Bretèche. La branche Paris Saint-Lazare-Cergy n’est pas desservie. Entre Paris Montparnasse et Rambouillet, il n'y aura qu'un train sur 10 entre 8h à 10h et de 15h30 à 21h. Entre Paris et Lagny, vous aurez un train toutes les demies-heures aux heures de pointes, sur le ligne P. A noter que les branches Provins, Coulommiers et Esbly ne seront pas desservies.

Sur la ligne R, aucun train ne circulera mais des arrêts entre Blois-Le-Roi et Montereau seront assurés par des TER : 2 TER en en provenance de Paris et 5 TER à destination de Paris. Sur la ligne U, aucun train ne circulera.

Pour ce qui concerne les tramways, pas d'amélioration non plus. La ligne 4 ne verra que 3 tramways sur 4 uniquement aux heures de pointe avec une fréquence de 12 minutes. La ligne 11 n'aura que deux tramways sur 5 avec 1 tram toutes les 10 minutes aux heures de pointe et toutes les 15 minutes en heures creuses.