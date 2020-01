Grève dans les incinérateurs de déchets franciliens : que deviennent désormais nos ordures ?

Depuis une semaine, les trois sites d'incinération d'Île-de-France sont en grève contre la réforme des retraites. Il devient de plus en plus compliqué de gérer les déchets à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, d'Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine et Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. En temps normal, ils en brûlent 6 000 tonnes de déchets. Désormais, tout est acheminé à plus de 50 km de la capitale, mais ce n'est qu'une solution d'urgence qui coûte 400 000 euros par jour. Une alternative qui ne peut plus durer pour les responsables.

"Plus les jours passent, plus il est difficile de gérer les déchets, plaide Julien Lambert, syndicat de la CGT Energie Mine. Sur la propreté de Paris, les camions rentrent pleins au garage car ils ne trouvent pas de lieux où vider les déchets."