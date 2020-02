Grève dans les stations de ski : à Val d'Isère, "l'impact sera limité"

"Nous ne sommes pas au courant". En contactant plusieurs mairies en Savoie et en Haute-Savoie ce jeudi matin (Tignes, Courchevel…), la surprise était totale, y compris dans les réceptions d’hôtel que nous avons appelées. Une hôtesse à la mairie des Arcs s’est même rendue sur notre site pour découvrir cette information : un appel lancé par les syndicats FO et CGT du secteur des remontées mécaniques en faveur de débrayages ce samedi 15 février dans plusieurs stations de ski de France.

Leur revendication : s'opposer à la réforme de l’assurance-chômage et à ses conséquences sur le calcul des allocations pour les contrats saisonniers. Leur action : interrompre partiellement le fonctionnement des remontées mécaniques. Et les stations les plus touchées seront celles de Savoie, avec plus d'un quart de saisonniers grévistes.

Ce jeudi, personne ne cède à la psychose, au téléphone comme sur les réseaux sociaux. "A raison", nous confirme Thierry Burroni, directeur des ressources humaines de la STVI (Station téléphérique de Val d’Isère) : "Ce sera variable d'une station à l'autre mais à Val d'Isère, il y aura bien un débrayage ce samedi 15 février, en tout début de journée, au démarrage des remontées mécaniques, pendant une heure environ (vers 8h30 du matin), et ensuite tout rentrera dans l’ordre. Ce préavis a été posé dans les formes ce mercredi 12 février, avec le délai de prévenance nécessaire et obligatoire." Il fait suite à des échanges qui, selon Burroni, "n’ont pas été constructifs" : "Avant le préavis, il y a eu des discussions entre notre organisation syndicale patronale, le syndicat FO et un représentant du ministère afin d'expliquer cette problématique des contrats saisonniers. Sans succès."

Des propos qui tempèrent ceux de Yvan Bellebouche, délégué syndical CGT contacté par nos soins : "Il y aura beaucoup de gêne, c’est certain", affirmait-il ce mercredi.