Appel à une "journée morte" à la RATP et la SNCF ce 17 février : voici les prévisions de trafic

Cinq syndicats ont appelé à une journée "morte" dans les transports ce lundi 17 février. L'Unsa, SUD, FO et Solidaires de la RATP, ainsi que FO-Cheminots du côté de la SNCF, veulent ainsi remobiliser les salariés à l'occasion du début de l'examen du projet de loi sur la réforme des retraites à l'Assemblée.

Le trafic sera en effet normal sur les tronçons du RER dépendant d'elle (lignes A et B) ainsi que sur les réseaux de bus et de tram. Du côté du métro, le trafic sera quasi normal sur la plupart des lignes mais des perturbations seront à prévoir sur les lignes 2, 5 et 12, qui circuleront malgré tout, précise la RATP.

Côté SNCF, les RER C, D et E, ainsi que les Transiliens, pourraient fonctionner normalement. La SNCF craint plutôt pour son réseau national, FO-Cheminots ayant précisé qu'il allait "mettre tout en œuvre pour étendre cette journée d'appel aux autres fédérations et structures cheminotes (pour) reproduire la force de la grève qui s'est engagée le 5 décembre", soit au-delà de l'Île-de-France.