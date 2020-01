Grève dans les transports : enfin un week-end (presque) normal à la SNCF et la RATP, les prévisions de trafic

"Trafic quasi normal pour les TGV" et "en progression constante pour les trains du quotidien". C'est la promesse de la SNCF concernant la circulation sur son réseau pour les samedi 18 et dimanche 19 janvier. Alors que le stade des 45 jours de grève a été atteint ce vendredi, la mobilisation continue de baisser dans le secteur des transports ce week-end.

Samedi 18 janvier

Le trafic sur la grande vitesse sera quasi normal, tant sur les TGV que les Ouigo, et le trafic TER "continue de s'améliorer" avec 9 circulations sur 10 en moyenne nationale, dont 80% seront assurées en train, indique la SNCF. Voie dégagée pour aller rendre visite à nos voisins européens également, avec un trafic là-aussi normal pour les Eurostar et Thalys, et un trafic "très peu perturbé" sur les autres liaisons internationales. Les voyages France-Suisse de Lyria - ainsi que les France-Espagne pour Elipsos - seront assurés pour 3 trains sur 4.

Seuls les Intercités continuent d'être légèrement perturbés, sans aucune circulation assurée de nuit mais avec 2 trains sur 3 en journée en moyenne. Soit pour les principales liaisons :

Paris - Clermont-Ferrand : 5 allers-retours

Paris - Limoges - Toulouse : 3 allers-retours

Bordeaux - Marseille : 4 allers-retours

Nantes - Bordeaux : aucune circulation

Nantes - Tours - Lyon : 2 allers-retours

Dimanche 19 janvier

Trafic TGV et Ouigo toujours quasi normal pour la journée de dimanche. Pour ce qui est de la circulation des TER, 9 trains sur 10 seront en circulation en moyenne. Pour les liaisons internationales, trafic de nouveau normal pour les Eurostar, Thalys et Inoui vers l'Italie. Sur les trains Lyria, France-Suisse, 8 trains sur 10 sont prévus. Pour les Alleo, France-Allemagne, ce sont 9 trains sur 10. Et enfin sur les Elipsos, France-Espagne, 3 trains sur 4 sont assurés.

Comme la veille, les Intercités continuent d'être légèrement perturbés, sans aucune circulation assurée de nuit mais avec 7 trains sur 10 en journée en moyenne. Soit pour les principales liaisons :

Paris - Clermont-Ferrand : 5 allers-retours

Paris - Limoges - Toulouse : 2 allers-retours

Bordeaux - Marseille : 4 allers-retours

Nantes - Bordeaux : 2 allers-retours

Nantes - Tours - Lyon : 2 allers-retours