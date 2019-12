Grève dans les transports : le nombre d'arrêts maladie flambe à la RATP

La RATP est frappée par une vague d'arrêts maladie. Depuis le 5 décembre et le début de la grève contre la réforme des retraites, le nombre d'agents malades a flambé. Ainsi, Le Parisien rapporte que les arrêts maladie chez les 3000 conducteurs qui circulent sur les 16 lignes du métro parisien se sont envolés, "parfois, de plus de 300%" entre la première quinzaine de décembre 2018 et celle de 2019. Un phénomène qui s'est accentué lors de la deuxième semaine de grève. Entre les 16 et 19 décembre, ils ont été multipliés par quatre (137 en moyenne par jour, entre les 17 et 20 décembre 2018) pour atteindre 578 arrêts maladie en moyenne par jour. Le jeudi 19 décembre, soit le 15e jour de grève, un pic de 646 arrêts maladie a été relevé.

Le quotidien précise, par ailleurs, que les salariés du métro parisien ne sont pas les seuls à s'être faits porter pâles. Outre les chauffeurs de bus (+170% la première semaine, +200% la deuxième), la hausse la plus conséquente du nombre d'agents malades a été notifiée chez les 850 conducteurs de RER avec un bond de plus de 300% entre décembre 2018 et décembre 2019. La direction de la RATP, interrogée par Le Parisien, a confirmé les chiffres, sans pour autant vouloir les commenter.