Grève dans les transports : pourquoi des trains roulent (souvent) à vide ?

LE WE 20H

C’est un paradoxe qui surprend et peut exaspérer de nombreux clients pénalisés par le grève : parmi les TGV maintenus –aux alentours d’un sur deux ces derniers jours-, un grand nombre circule dans des rames à moitié… vides, voire avec à peine quelques voyageurs.

Certes, ceux qui sont dedans voyagent alors tranquillement, sans les bousculades habituelles sur les quais et les allées et sans les attentes au wagon-bar. Mais la situation a surtout de quoi provoqué la colère de ceux qui ont préféré leur billet ou pour qui le train a été tout simplement supprimé et qui n’ont pas réussi à en racheter un car toutes les rames sont complètes.