Grève dans les transports : un "vendredi noir" attendu en région parisienne, les prévisions de trafic

Seul le trafic des lignes automatisées 1 et 14 reste normal, "avec un risque de saturation", selon les prévisions de la RATP. Toutes les autres lignes sont ouvertes partiellement, avec un service assuré aux heures de pointes et des stations fermées.

Sur les lignes 2, 3, 4 et 8, une partie des rames roulera entre 6h30 et 9h30 puis 16h30 et 19h30 avec un trafic dégradé aux heures creuses. Sur la ligne 3bis, 1 train sur 2 circulera de 6h30 à 19h30. Prévoyez, sur la ligne 5, 1 train sur 5 de 5h30 à 11h puis de 14h à 21h. Sur la 6, est attendu 1 train sur 4 entre 5h30 et 10h30 puis 15h30 et 20h. Sur les lignes 7, 9 et 11, 2 trains sur 3 sont programmés de 5h30 à la fin du service. Sur la 10, comptez 3 trains sur 4 toute la journée. Sur la ligne 12, 1 train sur 2 est assuré de 6h30 à 10h30 puis de 15h30 à 21h30. La ligne 13 fonctionnera avec 1 train sur 4 de 5h30 à 20h sur une portion réduite.