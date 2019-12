Grève : trafic SNCF et RATP toujours "très perturbé" samedi et dimanche, les prévisions

Le trafic SNCF sera encore "très perturbé" par la grève contre la réforme des retraites samedi et dimanche, avec la moitié des TGV, 30% des TER et 20% des Transilien en circulation, a annoncé la direction. La SNCF prévoit de faire rouler un train Intercités sur quatre, tandis que le trafic international sera "perturbé", précise le groupe ferroviaire dans un communiqué. Pour les TER en direction de la Normandie, la réservation qui est "habituellement facultative, sera obligatoire" samedi et dimanche, prévient la SNCF.

Samedi, la RATP concentrera ses efforts sur l'après-midi pour garantir un service minimum entre 13h et 18h pour les métros et entre 12h et 18h pour les RER (1 train sur 2 sur le RER A et 1 sur 3 sur le B). Les tramways connaîtront un trafic "quasi normal" et 2 bus sur 3 circuleront.