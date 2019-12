Grève dans les transports : SNCF, RATP... ce qui vous attend ce mercredi 18 décembre

La galère continue pour les usagers. Au lendemain de la troisième journée de manifestation contre la réforme des retraites, et de l'annonce par la SNCF de son dispositif pour les départs des vacances de Noël, le trafic est toujours fortement perturbé, en ce 14e jour de mobilisation, sur l'ensemble des réseaux de transport. La SNCF et la RATP recommandent ainsi aux usagers "de ne pas venir en gare", de différer leurs déplacements ou de privilégier si possible un autre mode de transport.

Des perturbations sont toujours attendues sur le trafic International. Pour l'Eurostar, prévoyez 3 trains sur 4. Il y aura 2 trains sur 3 pour le Thalys, 1 train sur 3 pour le Lyria (liaison France-Suisse), 1 train sur 4 pour l'Ellipsos (liaison France-Espagne) et 2 trains sur 5 pour l'Alleo (liaison France-Allemagne). Une liaison Svi sur 3 est annoncée entre la France et l'Italie.

La SNCF fait état de 4 liaisons TER sur 10, qui seront "essentiellement" assurées par autocars, et 1 Transilien sur 4 "en moyenne" mercredi. En Île-de-France, le trafic reste "extrêmement perturbé". Pour le RER A, il y aura 1 train sur 2 en circulation, uniquement aux heures de pointe sur les branches Cergy et Poissy. L'interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture. Le RER B est, lui, plus impacté avec 1 train sur 3 en moyenne et une interconnexion suspendue en Gare du Nord.

Sur le RER C, 4 trains par heure sont annoncés entre Paris-Austerlitz et Brétigny aux heures de pointe et 1 train par heure en heures creuses. La SNCF prévoit 4 trains par heure entre Invalides et Ermont et 2 trains par heure sur les branches Paris-Austerlitz–Massy et Paris-Austerlitz–Juvisy, uniquement aux heures de pointe. Les autres branches ne sont pas desservies.

Pour le RER D Nord, sont prévus 3 trains par heure sur la branche Paris – Villiers-le-Bel et 2 trains par heure entre Paris-Nord et Orry-La-Ville uniquement en heures de pointe. Desserte complétée par des arrêts TER en gares de Creil et de Chantilly. Pour le RER D Sud, 2 trains par heure arriveront en heures de pointe et 1 train par heure en journée sur les branches Paris-Gare-de-Lyon–Corbeil et Paris-Gare-de-Lyon–Melun. L'interconnexion est suspendue entre Gare du Nord et Gare de Lyon.

Il y aura, enfin, 1 train sur 3 en moyenne qui rouleront sur les axe Haussmann-Chelles et Villiers-Tournan du RER E.