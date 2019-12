Trafic TGV et RATP : à quoi s'attendre pour le réveillon du Nouvel An ?

Pour permettre aux usagers qui avaient prévu de se déplacer en train pour aller réveillonner, fêter la nouvelle année puis revenir chez eux, la SNCF a livré ce vendredi des prévisions de trafic jusqu'au 2 janvier inclus pour la circulation des TGV. En moyenne, il faudra compter sur :

- 45 à 50% des TGV le lundi 30 et le mardi 31 décembre

- 35% des TGV le 1er janvier

- 50% des TGV le 2 janvier

Les trains réservables en gare, via le site ou les applications de la SNCF sont assurés de rouler jusqu'au 2 janvier. Les détenteurs de billets peuvent également consulter leur trajet en ligne et vérifier le maintien ou non de leur train. Il faut noter que ces prévisions peuvent théoriquement évoluer. Mais elles semblent marquer un renforcement ponctuel de la mobilisation, puisque 6 TGV sur 10 circulaient ce vendredi sur le territoire.