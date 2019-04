Réformes Blanquer : des syndicats appellent les parents d'élèves à une nouvelle journée "écoles mortes" ce jeudi

Ce mardi, Olga Givernet, députée LaREM de l’Ain, s'est émue de la présence de tracts hostiles au projet de réforme de l’Éducation nationale découvert dans les cahiers de liaison de plusieurs élèves, dont ses filles. "Nous comptons sur votre soutien. Parents d’élèves et enseignants, nous devons ensemble défendre une école publique de qualité, pour la réussite des élèves. N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour échanger et comprendre les conséquences de cette loi", expliquait-t-elle dans un communiqué repéré par RTL.





Dans les faits, le papier intercalé sous forme de feuille volante, dépourvu de logo et de signature, dans les carnets de liaison a pour but d’expliquer aux familles pourquoi les enseignants font grève. Mais la députée évoque des revendications claires contre la loi Blanquer et un appel à soutenir le mouvement. Or, selon selon le code de l'Education qui impose un "devoir de neutralité", il est interdit de faire parvenir des informations d'opinions politiques par les élèves.