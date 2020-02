Grève dans les stations de ski demain : de Tignes à Gérardmer, "pas d'inquiétude majeure"

Gérardmer, dans les Vosges, fait notamment partie des stations impactées par ce préavis de grève. Au moment où nous le contactons, son maire Stessy Speissmann vient de faire le point avec le directeur de la station. "Au vu des difficultés actuelles avec l’enneigement qui est plus que contraint cette année et le début des vacances, les saisonniers ne vont pas bloquer des remontées-mécaniques", assure-t-il.

Le maire tient à nous rappeler le pourquoi de cette grève : "Avant, il fallait qu’il travaille trois mois d’affilée comme saisonnier pour pouvoir avoir des indemnités. Aujourd’hui, c’est passé à six mois. Or, un saisonnier chez nous n’a jamais six mois. C’est dramatique pour tous." L’information du préavis du grève lui est d'ailleurs parvenue par les saisonniers eux-mêmes. Selon lui, "aucune panique" ne se manifeste chez les vacanciers.

Également contactée par nos soins, la mairie de Chamonix, qui se remet à peine de la visite d’Emmanuel Macron mercredi, ne s’attend pas non plus à de réelles difficultés. Idem du côté de la mairie de Megève, qui constate que "personne ne s’est affolé". A Tignes, on nous informe qu'"une réunion a eu lieu ce vendredi" et, selon la mairie, "il ne faut pas s’attendre à une agitation considérable : cela s’annonce calme, sans grande perturbation."