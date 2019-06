Grève des services d'urgences : le gouvernement débloque 70 millions d'euros

Ecouter et trouver des solutions. Telles étaient les idées de cette réunion qui se tenait ce vendredi 14 juin, au Ministère des solidarités et de la santé. Autour de la table, des médecins, infirmiers, syndicats et directeurs hospitaliers pour lancer "la mission nationale" destinée à apaiser les personnels soignants en grève. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé que le gouvernement allait débloquer 70 millions d'euros de mesures à effet immédiat.





Une large part de ce montant, soit 55 millions d'euros, sera consacrée à la généralisation et à la revalorisation d'une prime "de risque de 118 euros bruts (100 euros nets mensuels)", versée dès le mois de juillet prochain. "Tous les professionnels des services d'urgences (hors médecins)", soit 30.000 personnes, pourront en bénéficier, a précisé le ministère.