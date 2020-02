Grève dans les stations de ski : ce que l'on sait des perturbations attendues

Une date qui n’a pas été choisie au hasard : le week-end du 15 février sera celui du "chassé-croisé" des vacanciers, la zone B entamant sa première semaine de congés scolaires, et la zone C sa deuxième. "Il semble que de nombreuses stations participeront aux différentes actions que nous voulons moins pénalisantes pour les usagers mais suffisamment visibles pour interpeller l’exécutif", a assuré à LCI Eric Beker, secrétaire fédéral de FO. Il est trop tôt, selon lui, pour donner un nombre précis de stations concernées.

À l’occasion des vacances d’hiver, les syndicats FO et CGT du secteur des retombées mécaniques ont appelé à des débrayages dans plusieurs stations de ski de France en opposition à la réforme de l’assurance-chômage et à ses conséquences sur les contrats saisonniers. FO a déjà déposé des préavis de grève pour le 15 février dans des domaines skiables de Savoie, de Haute-Savoie, des Hautes-Alpes et dans les Pyrénées.

La CGT a quant à elle appelé à des mouvements dans cinq stations des Alpes, celles de La Plagne, Les Arcs, Les Ménuires, Courchevel et de Megève, mais aussi dans des stations des Pyrénées, sans plus de précision.

Les grévistes protestent contre la réforme de l’assurance-chômage qui va toucher les contrats saisonniers, estimés par FO à 17.000 dans le secteur des retombées mécaniques et travaillant en moyenne trois mois et demi par an dans les stations. La réforme de l’exécutif prévoit notamment des nouveaux modes de calcul des indemnités chômage à partir du mois d’avril, non plus sur les seuls jours travaillés, comme c’est le cas aujourd’hui, mais sur le revenu mensuel. Cela provoquerait pour les contrats saisonniers une perte de 20 à 40 % d’indemnisations par rapport à leur situation d’avant, selon la CGT, voire une perte totale.