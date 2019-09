Grève des urgences : 233 services mobilisés à la veille d'une audition à l'Assemblée nationale

Pourtant, en juin dernier, Agnès Buzyn et son cabinet avaient tenté de soigner le malaise en injectant 70 millions d'euros répartis ainsi : 55 millions pour le financement des primes de 100 euros pour les soignants et 15 millions pour embaucher du personnel en renfort dans les établissements en tension. Un traitement efficace ? Force est de constater que non : le mouvement atteint désormais une ampleur inédite et le collectif InterUrgences affirme que le nombre de services en grève pourrait atteindre les 250 dans les prochains jours. Initialement, le collectif réclamait 10.000 postes créés et une augmentation de salaire de 300 euros.