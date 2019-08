Grève des urgences : malgré une baisse de mobilisation à Paris, le mouvement prend de l'ampleur

Preuve d'ailleurs que les annonces et les enveloppes débloquées par Agnès Buzyn n'ont eu un impact que limité sur l'amélioration du quotidien des soignants dans des services "en tension" : depuis juin, une centaine d'autres hôpitaux français, ont pris part à cette grève, principalement en régions. Mais comment expliquer un tel essor du mouvement dans certains territoires ? "Les annonces d'Agnès Buzyn ont permis de remettre un coup de projecteur sur la problématique des urgences", explique Orianne Plumet. "Et puis certains services n'avaient pas été contacté avant ces annonces et à côté de cela, les problèmes demeurent localement malgré les annonces."





L'enveloppe destinée aux moyens humains, de 15 millions d'euros, "a été découpée et négociée entre les ARS du territoire et ensuite, celles-ci choisissaient la répartition sur les différents services", détaille la soignante. "Globalement, ça fait moins d’un demi-poste par service. En région, les moyens des ARS ne sont pas les mêmes qu'à Paris", analyse-t-elle. Le mouvement prend donc de l'ampleur et la mayonnaise ne prend toujours pas lors des négociations, lorsqu'il y en a.