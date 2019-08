Grève des urgentistes : l'hôpital de la Timone, à Marseille, a rejoint le mouvement

Depuis le mois de mars 2019, les urgentistes ont entamé une vaste manifestation pour dénoncer le manque de moyens et de matériels auquel ils doivent faire face. De nombreux hôpitaux ont rejoint la mobilisation comme celui de la Timone, à Marseille. Pour prendre en charge les patients, ce dernier a dû faire appel à des intérimaires et des renforts. En tout, 200 services d'urgence sont en grève à travers le pays.



