8 TGV sur 10, trafic normal sur la ligne 11... Les prévisions SNCF et RATP du 16 janvier

La grève à la RATP et à la SNCF mais ses effets finissent par être moins visibles pour les usagers. Au 43e jour du conflit, jeudi 16 janvier, la SNCF peut ainsi affirmer dans son plan de transports que l'amélioration de la circulation se "confirme", tandis que la régie des transports franciliens se satisfait d'une "légère amélioration" par rapport aux jours précédents. Voici les prévisions dans le détail.

Du côté de la compagnie ferroviaire, on comptera 8 TER sur 10, parmi lesquels on comptera toutefois des cars de substitution. Les Intercités seront au nombre de trois sur cinq, tandis que les TGV seront également huit sur dix à rouler, sur l'ensemble des axes du territoire.

Du côté de la RATP, les perturbations restent présentes, même aux heures de pointe (6h30-9h30 et 16h30-19h30). Toutefois, toutes les lignes de métro fonctionneront, et la ligne 11 s'ajoute à la 1 et à la 14 parmi les lignes qui fonctionnent normalement et en continu.

Revue de détail :

METROS

Ligne 1 : trafic normal avec risque de saturation

Ligne 2 : 1 train sur trois aux heures de pointe, 1 sur 4 aux heures creuses

Ligne 3 : 1 train sur trois aux heures de pointe, 1 train sur 4 jusqu'à 22h

Ligne 3bis : 1 train sur 2 de 7h à 18h

Ligne 4 : 1 train sur 2 aux heures de pointe, 1 train sur 3 de 9h30 à 16h30

Ligne 5 : 1 trains sur 2 de 6h à 11h et de 14h à 21h

Ligne 6 : 1 train sur 2 sur toute la ligne de 5h30 à 10h et de 15h30 à 20h

Ligne 7 : 1 train sur 2 de 5h30 à 10h et de 15h30 à 20h

Ligne 7bis : 1 train sur 2 de 5h30 à 20h30

Ligne 8 : 1 train sur 2 aux heures de pointe, 1 train sur 3 entre 9h30 et 16h30 et de 19h30 à 21h30

Ligne 9 : 2 trains sur 3 de 6h30 à 10h et de 16h30 à 20h

Ligne 10 : 2 trains sur 3 de 5h30 à 1h30

Ligne 11 : trafic normal avec risque de saturation

Ligne 12 : 1 train sur 3 entre Mairie d'Issy et Concorde entre 6h30 et 10h. 1 train sur 3 sur toute la ligne entre

Ligne 13 : 1 train sur 4 entre 5h30 et 11h30. 1 train sur 5 entre 17h30 et 23h30 entre Les Courtilles et Invalides

Ligne 14 : trafic normal avec risque de saturation

BUS

Quatre bus sur cinq circuleront toute la journée.

TRAMS

Le trafic sera normal sur toutes le lignes de tram, à l'exception du T1, où le trafic sera interrompu entre les stations Jean Rostand et Escadrille entre 14h et 18h, et le T4, où un tram arrivera toutes les 12 minutes.