Réforme des retraites : Extinction Rebellion sabote 3600 trottinettes électriques "briseuses de grève"

A chacun sa manière d’apporter sa contribution au vaste mouvement de grève lancé jeudi 5 décembre et probablement reconduit les jours suivants. Des militants écologistes d’Extinction Rebellion (XR) ont organisé dans la matinée une opération de sabotage de 3600 trottinettes électriques à Paris, Lyon et Bordeaux en recouvrant leur QR code, les rendant hors d’usage.

Le mouvement, devenu célèbre pour ses actions de désobéissance civile, a ensuite expliqué son geste dans un communiqué : "Contrairement à leur image de mode de déplacement ‘doux’ et ‘vert’, les trottinettes électriques sont une catastrophe écologique. En raison de leur production très énergivore, de leur faible durée de vie, et de la nécessité de les transporter pour les recharger, elles émettent en moyenne 202 g de CO2 par passager et par km parcouru."