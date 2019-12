Grève du 5 décembre : les Outre-mer se mobilisent aussi Illustration. Le cortège de la CGT sur l'île de la Réunion lors des manifestations contre la loi travail. − RICHARD BOUHET/AFP

MANIFESTATION - La mobilisation du 5 décembre ne se cantonne pas au territoire métropolitain. A Mayotte, à Tahiti, sur l'Île de la Réunion, en Guadeloupe et en Martinique, différents appels à la grève ont été lancés.

Les syndicats avaient prévenu : la mobilisation du 5 décembre serait "forte" et la grève "durable" en France. Le bras de fer entre le gouvernement et les Français au sujet de la réforme des retraites a démarré et ne se limite pas à la métropole. Dans les territoires ultra-marins aussi, différents appels à la grève contre le futur "système universel" de retraites par points, censé remplacer les 42 régimes existants, ont été lancés.

Sur l'Île de la Réunion

Avec une petite poignée d'heures de décalage horaire entre la métropole et l'Île de la Réunion, les grévistes ont répondu à l'appel des différents syndicats contre cette réforme. Sur les routes, la circulation est rendue difficile en raison des blocages et des opérations escargots. Des cortèges sont prévus dans les villes du nord et du sud de l'île et de nombreux secteurs sont touchés par ce mouvement de grève.

A Saint-Denis, dans le nord de l'Île ainsi qu'à Saint-Pierre, dans le sud, des Gilets jaunes ont prévu de rejoindre les cortèges syndicaux.

Dans plusieurs villes, les écoles sont fermées, tout comme les crèches et les garderies. Au tribunal de Saint-Pierre, seuls les audiences des contentieux dont la liberté en question comme les gardes à vue, les comparutions immédiates ou encore les hospitalisations d'office auront lieu. A noter que les services postaux ont aux aussi débrayé, ce jeudi.

La mobilisation à Mayotte

Comme dans de nombreux départements, certains établissements scolaires sont fermés et les bureaux de postes pourraient être touchés. Chez EDM, l'équivalent d'EDF pour le territoire, la CGTma a appelé ses salariés à cesser le travail. Dans le cortège, à Mamoudzou, les syndicats précisent que 80% des manifestants sont des enseignants mais ils n'étaient pas les seuls. Policiers et pompiers se sont également joints à la manifestation.

Selon la presse locale, cette mobilisation est "inédite" sur ce petit territoire situé dans l'océan Indien. Environ 2000 personnes ont défilé, selon les syndicats.

En Guyane

A l'autre extrémité du globe, en Guyane, ce sont huit syndicats qui ont appelé à la grève : Solidaires, FSU, Sgen Cdtg, Unsa Education, UTG, CGT, FO et CFE CGC. L'UTG appelait ce mercredi 4 décembre, au "retrait de la réforme des retraites et à la grève générale jusqu’à obtenir des garanties sur le respect de l’Accord de Guyane", comme l'indique nos confrères de France Guyane. Le barreau de Guyane est aussi en grève. Les avocats ont voté, lors d'une assemblée générale, une journée justice morte pour ce jeudi. Ils appellent à faire la grève de toutes les audiences et appellent à se réunir devant la caserne des pompiers à 12h30 heure de Paris.

En Martinique, la mobilisation promet d'être forte

En Martinique, ce sont cinq organisations syndicales qui ont appelé à la mobilisation, ce jeudi 5 décembre : la CGTM, la CGTM-SOEM, FO la CDMT et le SNES-FSU. Outre la fonction publique territoriale, le secteur de la santé est aussi dans la rue, tout comme les enseignants dont le taux de grévistes atteint les 60% dans les écoles. Comme ailleurs, les services postaux, la police et les pompiers devraient eux aussi rejoindre le cortège.

A Tahiti, on attend une forte mobilisation également

En Polynésie, les syndicats ont annoncé que 9 écoles primaires sur 10 pourraient être fermées, et 1 établissement sur 2 dans le secondaire. Mais la mobilisation ne se limitera pas non plus à ce secteur. C'est toute la fonction publique d’Etat qui est appelée à la grève : douanes, trésor public, justice, pénitentiaire, ainsi que les services du Haut-commissariat. La police se joindra au cortège même si elle n'a pas le droit de faire grève. Quant au transport aérien, les vols longs courriers ne seront pas touchés par la grève, selon les directions générales de l’aviation civile et d’Air France, mais les personnels navigants Unsa Air France devraient, eux aussi, se joindre au cortège.

