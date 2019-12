Grève du 5 décembre : qu’est-ce que cette "caisse de grève" de 126 millions d’euros dont dispose la CFDT ?

Cette caisse ne concerne pas que la grève, mais d’abord la défense juridique, individuelle et collective, l’aide aux adhérents lorsqu’ils mènent un conflit dans leur entreprise...

"Cette caisse d’action n’est pas spécifiquement destinée à soutenir ce type de grèves, a-t-il répondu du tac au tac. Vous savez, la semaine dernière à Vivarte, la Halle aux vêtements, etc, les salariés ont fait grève (à Albi, ndlr), la CFDT a appelé à la grève pour des questions de salaires. Aucune augmentation de salaire, un intéressement de 13 euros, ce qui est du mépris total, presque pire que si on ne leur donnait rien... Eh bien pour un cas comme celui-là, les adhérents de la CFDT, tous les mois quand ils cotisent, il y a une part de cette cotisation qui va dans cette caisse de solidarité. Elle ne concerne pas que la grève, mais d’abord la défense juridique, individuelle et collective, l’aide aux adhérents lorsqu’ils mènent un conflit dans leur entreprise... Ça, c’est l’argent des adhérents de la CFDT."