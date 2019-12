Grève du 5 décembre : 90% des trains annulés jeudi, les prévisions de trafic

GRÈVE - Le mouvement social contre la réforme des retraites sera, comme attendu, très suivi par les cheminots. Avec 90% de trains annulés, la SNCF a communiqué en détail sur la circulation maintenue ce jeudi 5 décembre. Voici les prévisions.

C'était surement les prévisions les plus attendues par les Français à l'approche de cette fin de semaine. Et comme prévu, la SNCF a annoncé qu'en raison de la grève nationale contre la réforme des retraites, "la circulation ferroviaire sera très fortement perturbée sur l’ensemble du réseau à partir du jeudi 5 décembre 2019", et surement au delà. Le chiffre à retenir : 90% des trains sont annulés sur l'ensemble du réseau national. Pour l'heure, le groupe a communiqué en détail sur les perturbations de la journée du jeudi uniquement, avant de dévoiler chaque jour à 17h le programme du lendemain.

TGV : en moyenne 1 train sur 8 pour tout le territoire

Au niveau des TGV, la régularité du trafic dépendra des régions. Comme annoncé par la SNCF, la Bretagne et l'Occitanie seront plus durement touchées par la grève. Les axes Nord et Atlantique auront 1 train sur 10. Les axes Est et Sud-Est bénéficieront eux d'un train sur 6. Les TGV "intersecteurs" seront entièrement annulés, mais un Ouigo sur 6 circulera.

TER, Intercités, Transiliens, liaisons internationales

Concernant les TER, le groupe prévoit 1 circulation sur 5 en moyenne, sachant qu'elles seront essentiellement assurées par bus de substitution. Les trains Intercités de jour seront 1 sur 10 à fonctionner, quand les Intercités de nuit seront tous annulés. Aucun Intercité n'est prévue sur les liaisons Paris-Granville, Paris-Nevers, Bordeaux-Marseille, Toulouse-Hendaye, Nantes-Bordeaux, Nantes-Lyon, Clermont-Ferrand-Béziers et Clermont-Ferrand-Lyon. Les axes Caen-Le Mans-Tours, et Paris-Caen-Cherbourg seront également à l'arrêt. Concernant les Transiliens, qui desservent uniquement l'Île de France, les prévisions mentionnent aussi une moyenne d'un train sur 10. Les liaisons internationales avec l'Italie (SVI), avec l'Allemagne (Alleo) et avec l'Espagne (Ellipsos) seront complètement à l'arrêt pour la journée. Direction la Suisse, un seul aller-retour Lyria sera assuré jeudi. La compagnie Eurostar promet un train sur deux vers Londres et le consortium Thalys fera circuler deux trains sur trois sur ses trajets habituels, vers la Belgique et les Pays-Bas.

Suite à ces annonces, la SNCF recommande évidemment aux voyageurs d’annuler ou de reporter leurs déplacements. Afin de faciliter les reports de voyage, les clients possédant un billet de TGV Inoui, Ouigo, Intercités peuvent effectuer une demande d’échange ou de remboursement gratuitement, y compris s’ils possèdent des billets initialement non échangeables/non remboursables. Comme annoncé plus haut, "pendant toute la durée de la grève, les horaires des trains du lendemain seront disponibles tous les jours au plus tard à 17h sur l’application l’Assistant SNCF et tous les autres canaux d’information SNCF", précise le groupe.

