Grève du 5 décembre : avec 30% de vols intérieurs Air France annulés, le trafic aérien va également être perturbé

GRÈVE - La mobilisation contre la future réforme des retraites va également toucher le trafic aérien ce jeudi 5 décembre. Ainsi, alors que la Direction générale de l'aviation civile prévoit 20% de capacités en moins ce jour-là, essentiellement dans les rangs des contrôleurs aériens, Air France a d’ores et déjà annoncé l’annulation d’environ 30% de ses vols intérieurs et de 15% de ses vols moyen-courriers. Les vols long-courriers ne vont subir, en revanche, aucun impact.

Si la journée de jeudi s’annonce particulièrement compliquée dans les gares et les transports en commun, le transport aérien français va également subir les conséquences de la mobilisation du jeudi 5 décembre contre la future réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron et par le gouvernement d’Edouard Philippe.

Ainsi, mardi, Air France a annoncé l’annulation pure et simple d’environ 30% de ses vols intérieurs et de 15% de ses vols moyen-courriers. Les vols internationaux long-courriers seront en revanche épargnés. "Pour Air France, le 5 décembre, l'ensemble des vols long-courrier, 85% des vols moyen-courrier et près de 70% des vols domestiques seront assurés", a indiqué un porte-parole de la compagnie française, cité par l’Agence France-Presse. Des chiffres qui pourront encore varier jeudi puisque des retards et des annulations de dernière minute ne sont pas "pas à exclure".

Ces chiffres, Air France les a établis suite à une première annonce de la Direction générale de l'aviation civile, notamment chargée du contrôle aérien en France. Celle-ci a en effet prévu la suppression de 20% de ses capacités jeudi suite à l’appel à la grève lancé notamment par l’USAC-CGT, deuxième syndicat chez les contrôleurs aériens et premier à la DGAC tous personnels confondus.

Incertitude après la journée de jeudi

Avec la suppression de 20% de ses capacités, "la DGAC a demandé aux compagnies pour l'instant uniquement pour la journée du 5 décembre de réduire leur programme de vol au départ et à l'arrivée des aéroports suivants : Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Lyon, Marseille, Toulouse et Bordeaux, a également précisé le porte-parole d’Air-France. Pour les jours suivants, le programme de vol sera adapté et publié la veille du départ et les clients seront informés en conséquence."

Si la compagnie à bas coûts du groupe Air France-KLM Transavia France prévoit de son côté le maintien de tous ses vols, le défi se situera ailleurs pour les passagers ayant un voyage en avion programmé ce jeudi. Car, plus que le maintien ou non de leur vol, c’est bel et bien le trajet vers les aéroports - notamment parisiens - qui s’annonce indécis et complexe…

JMD