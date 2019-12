Grève du 5 décembre : des cars privés mobilisés dans Paris

Assurer un minimum de transports publics entre le Nord et le Sud de la capitale. Tel est le défi que va tenter de relever le gouvernement ce jeudi, synonyme de journée noire avec la démonstration de force des syndicats contre la réforme des retraites. A l’heure où le trafic de le RATP devrait être "extrêmement perturbé" et celui de la SNCF et des TER quasi-nul, les autorités vont devoir jouer la carte du "système D". Notamment en ayant recours à des cars.

Quels seront les trajets de ces cars ? Qui sont les opérateurs impliqués ? Jean-Baptiste Djebbari est resté évasif, assurant que ces détails seront précisés dans la journée, à 17h, au moment où le plan de transport qu'il a échafaudé pour ce jeudi sera dévoilé. Seule certitude : FlixBus et BlaBlaBus, eux, ont pour l'instant repoussé les appels du pied du gouvernement qui leur demandait de déployer des cars en Ile-de-France.

Ces deux compagnies, surnommées les "cars Macron" – en référence à la libéralisation du secteur à l'été 2015 par la loi protant le nom de celui qui était alors ministre de l'Economie – préfèrent se concentrer sur les liaisons interurbaines. Un défi déjà de taille : "On fait dans la mesure de nos capacités, ce n'est pas non plus simplissime pour nous de mettre de l'offre supplémentaire sur les routes", a estimé Yvan Lefranc-Morin, directeur général pour la France de FlixBus. Il lui faut "mobiliser" les sous-traitants pour qu'ils trouvent des véhicules et des chauffeurs, et aussi obtenir de la place dans les gares routières, entre autres contraintes administratives.

"En aucun cas on ne serait capable de doubler notre capacité du jour au lendemain ou même d'une semaine sur l'autre, ça demande beaucoup de préparation", a ajouté Yvan Lefranc-Morin, notant que les cars supplémentaires seront concentrés sur les plus gros axes. Parmi les destinations les plus prisées : la Normandie, le Grand Ouest, et surtout, pour le week-end, Lyon pour la fête des Lumières et Strasbourg pour son marché de Noël. Malgré ce casse-tête, le conflit social qui se prépare est du pain bénit pour les deux compagnies : "La demande a doublé !" se réjouissent-elles. "Les grilles tarifaires ne bougent pas, les sièges sont vendus au même prix, ce n'est pas plus cher", a précisé BlaBlaBus.