Grève du 5 décembre : l'IGPN saisie après une vidéo montrant un manifestant tabassé par des policiers

Coups de pieds et de matraques répétées et filmées. La vidéo qui circule depuis jeudi 5 décembre au soir sur les réseaux sociaux a été relayée des milliers de fois. Les images montrent deux policiers casqués et munis de tonfas qui tabassent un manifestant au sol.

"Le parquet de Paris a ouvert, ce vendredi, une enquête du chef de violences par personnes dépositaires de l'autorité publique. Cette enquête a été confiée à l'IGPN", a fait savoir le parquet de Paris à LCI ce vendredi.