Grève du 5 décembre : pourquoi les Gilets jaunes appellent-ils à rejoindre les syndicats ?

Ils ont embarrassé les syndicats pendant près d’un an. Les Gilets jaunes appellent massivement à rejoindre la grève ce jeudi 5 décembre, notamment via une vidéo où apparaissent les grandes figures du mouvement. Un soutien à une initiative portée par des représentants de travailleurs souvent critiquée dans les rangs jaunes. Alors pourquoi cette soudaine convergence ?

Depuis quelques semaines, les syndicats étaient sortis des oubliettes. Pourtant, ce mercredi, ce sont bien les Gilets jaunes qui sont revenus sous le feu des projecteurs. Devant les caméras, Christophe Castaner a expliqué que la préfecture de Police avait pris un arrêté interdisant tout rassemblement dans certain secteur car ils craignent l’arrivée de "Gilets jaunes radicaux, qui pourraient venir avec des intentions belliqueuses". Preuve que ce mouvement, qui s’est inscrit en dehors des syndicats et des partis, sera au rendez-vous.

Un bon nombre d’entre eux demande, sur les groupes Facebook, à se joindre à cet appel autant que possible. Une Gilet jaune salue en effet une grève qui semble être "jusqu’au-boutiste", avec des perturbations d’ores et déjà inédites, et non plus "perlées", comme ce fut le cas lors de la grève contre la réforme de la SNCF. Ils y voient surtout une façon d’atteindre un objectif longtemps affiché : "bloquer le pays", comme l'avance par exemple Maxime Nicolle. Pour "tous ceux qui pensent qu’il ne faut pas être violent", cette occasion sera celle de "faire comprendre" au gouvernement leur mécontentement, selon cette figure du mouvement.

Fly Rider n'est pas le seul à appeler à rejoindre les rangs syndicaux. Accompagné de Pricillia Ludosky, qui a lancé la pétition qui avait mis le feu aux poudres, le créateur du premier acte Eric Drouet, et le Gilet jaune blessé à l’œil Jérôme Rodrigues, ils donnent "rendez-vous avec l’histoire" dans une séquence de moins de deux minutes. En tant que militants "pour un système plus juste, pour la sauvegarde de notre environnement et pour la vraie démocratie", ils appellent, face caméra "tous les Français, épris de justice et d’égalité, jeunes, plus anciens, actifs et retraités, à se mobiliser le 5 décembre et les jours d’après".