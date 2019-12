Grève du 5 décembre : que va-t-il se passer dans les écoles et les crèches ?

INATTENDU - Alors que les regards se tournent depuis de longues semaines du côté des transports, la mobilisation du jeudi 5 décembre contre la future réforme des retraites s’annonce également très suivie dans l’Éducation nationale. Les services périscolaires, les crèches et les cantines seront également perturbés.

C’est la (mauvaise) surprise de ce début de semaine pour nombre de parents d’enfants scolarisés. Pas forcément beaucoup évoquée depuis l’annonce du mouvement du jeudi 5 décembre, la grève dans l’enseignement s’annonce finalement très suivie. Que ce soit dans le primaire ou le secondaire. Sans oublier dans les crèches, les services d’accueil périscolaires et les cantines.

Primaire et secondaire : entre 60 et 70% de professeurs grévistes

Même si c’est bien évidemment le cas par cas qui va prédominer, le mouvement s’annonce d’ores et déjà très suivi dans le secondaire. A la demande des syndicats (Snes-FSU, Snuipp-FSU, le SE-Unsa, le Snalc, Solidaires...), la mobilisation sera très suivies "avec plus de 60% de professeurs déclarés grévistes", annonce le Snes-FSU. En revanche, très peu d’établissements devraient rester fermés. La mobilisation s’annonce encore plus forte dans le primaire. "Près de 70% des enseignants se sont déclarés en grève pour la journée du 5 décembre et 40% des écoles seront fermées", indique le Snuipp-FSU, premier syndicat du primaire. "Le milieu rural est plus massivement en grève que le milieu urbain, c'est frappant."

Cantines, crèches et accueils également perturbés

En dehors du temps scolaire, c’est également les accueils périscolaires ou encore les cantines qui devraient pâtir de cette mobilisation du 5 décembre. Comme le nombre prévisionnel de grévistes est supérieur à 25% des enseignants, ce sont les communes qui devront assurer le service minimum d’accueil obligatoire pour les maternelles et les primaires. Or, la grève des personnels non enseignants (Atsem), des personnels de cantine, des transports ou encore des agents municipaux mobilisables lorsque trop d'enseignants sont grévistes va compliqué un peu plus la donne.

"Les écoles primaires auront du mal à assurer le service minimum d'accueil dans la mesure où les agents municipaux seront très nombreux à faire grève, les communes feront ce qu'elles peuvent", annonce Francette Popineau, secrétaire générale du Snuipp-FSU, cité par France Info. Aux parents de se renseigner d’ici jeudi pour tenter de s’organiser en conséquence. Si aucune crèche privée ne devrait subir la grève, plusieurs crèches municipales vont être impactées, sans qu’il soit possible de donner un chiffre exact. La grève "aura un impact, c'est certain", a déclaré à l'Agence France Presse Elisabeth Laithier, chargée du dossier petite enfance à l'Association des maires de France. "En général, on essaye d'assurer un minimum de service d'accueil." Mais comme dans les écoles et les services périscolaires, y aura-t-il suffisamment de personnel disponible pour ce service minimum ?

Les pensions ne baisseront pas - Jean-Michel Blanquer, dans le Parisien

Jean-Michel Blanquer se veut rassurant avec les enseignants. Dans un entretien accordé au Parisien ce mercredi, le ministre de l'Éducation nationale réfute toute idée de future baisse des pensions de retraite des professeurs : "Le président, le Premier ministre et moi-même nous y sommes engagés : les pensions ne baisseront pas. (…) J’ai adressé un courrier très clair aux organisations syndicales. On aurait pu espérer qu’elles le répercutent, au lieu de quoi elles font circuler de fausses informations. Donc j’ai pris l’initiative d’écrire à tous les professeurs pour leur expliquer. C’est quand même dommage de se mettre en grève alors que la réforme aboutira à une augmentation des rémunérations."

JMD